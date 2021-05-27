В Симферополе эвакуировали три корпуса Крымского федерального университета

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Учащиеся и преподаватели трех корпусов Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского в Симферополе эвакуированы, предположительно, из-за звонка о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"По громкой связи прозвучала команда "Всем покинуть здание!". Сотрудники, преподаватели и студенты здание покинули. Из всех трех корпусов [эвакуировались]. С чем это связано, сказать пока не могу, но подозреваю, что это опять работа лжеминеров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на территорию вуза прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Тринадцатого мая учеников и преподавателей Таврического колледжа, являющегося структурным подразделением Крымского федерального университета, также эвакуировали из здания после ложного сообщения о минировании.

КФУ был образован в августе 2014 года. Он объединяет семь академий и институтов, семь колледжей и семь научных организаций. В нем обучаются более 30 тыс. студентов.