В Волгограде участников преступной группы обвиняют в продаже людей в рабство

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Пять участников преступной группы в Волгоградской области обвиняются в продаже людей в рабство, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, начиная с 2016 года и на протяжении четырех лет 42-летний житель Волгограда и двое его приятелей продавали людей в трудовое рабство. Обвиняемыми по делу проходят пять участников организованной группы. Преступная деятельность организованной группы пресечена в июле 2020 года в ходе совместных с органами полиции следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении.

Подельники, используя удостоверение сварщика, представлялись сотрудниками полиции, производили псевдозадержание и под предлогом доставления в отдел заставляли людей садиться в салон их автомобиля. Своих жертв злоумышленники подыскивали на улицах и вокзалах города, отдавая предпочтение явно злоупотребляющим спиртными напитками либо лицам без определенного места жительства. Чтобы исключить возможность заявления в правоохранительные органы, обвиняемые отбирали у потерпевших мобильные телефоны.

Похищенных перевозили в районы области, либо на территорию соседних субъектов, где их приобретали фермеры для работы на животноводческих точках. Чтобы похищенные не оказывали сопротивление, их избивали или угрожали электрошокером. Всего следствием установлено девять эпизодов преступной деятельности злоумышленников, жертвами которых стали пять мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 56 лет", - уточнили в пресс-службе.

Обвинение участникам ОПГ предъявлено по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека двух и более лиц из корыстных побуждений, совершенное организованной группой с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия), а также п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа двух и более лиц в целях эксплуатации, совершенная с применением насилия организованной группой). Кроме того, одному из соучастников предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 1 ст. 175 УК РФ (приобретение добытого преступным путем имущества), другому - по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), добавили в пресс-службе ведомства.