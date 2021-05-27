В Петербурге проведут внеплановую проверку городского транспорта после ДТП с автобусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Внеплановую проверку технического состояния общественного транспорта, а также медосмотры водителей проведут в Петербурге после столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения.

Об этом во "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

"Отдал распоряжение провести внеплановую проверку технического состояния подвижного состава городского общественного транспорта, а также медосмотры водителей и машинистов", - написал он.

ДТП на Ленинском проспекте произошло около 10:00 мск. Пассажирский автобус врезался в столб. По данным городского главка МЧС и комитета по здравоохранению, в результате ДТП пострадали шесть человек.