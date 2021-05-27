Румынские пограничники перехватили контрабандную партию оружия

БУХАРЕСТ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Румынии изъяли на румыно-украинской границе крупную контрабандную партию огнестрельного оружия. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава МВД страны Лучиан Боде.

"Структуры МВД перехватили рекордное количество летального огнестрельного оружия", - приводит слова министра агентство Agerpres. - Так, в понедельник вечером пограничники и таможенники пограничного пункта Исакча обнаружили спрятанные в грузовике, которым управлял гражданин Украины, 2 850 пистолетов с патронами калибра 4 и 4,5 миллиметра".

Согласно документам, украинец перевозил мебель и продовольственные товары из Турции для одной из украинских компаний. "В результате тщательного контроля пограничники и таможенники нашли в грузовом отделении за мебелью 143 коробки с 2 850 пистолетами типа револьвер", - сказал министр. Оружие было немедленно изъято с целью конфискации.

Начато уголовное следствие по статьям "Контрабанда" и "Несоблюдение режима оружия и боеприпасов", ведется следствие.