{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Румынские пограничники перехватили контрабандную партию оружия

В частности, пограничники и таможенники обнаружили спрятанные в грузовике, которым управлял гражданин Украины, 2 850 пистолетов с патронами калибра 4 и 4,5 миллиметра

БУХАРЕСТ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Румынии изъяли на румыно-украинской границе крупную контрабандную партию огнестрельного оружия. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава МВД страны Лучиан Боде.

"Структуры МВД перехватили рекордное количество летального огнестрельного оружия", - приводит слова министра агентство Agerpres. - Так, в понедельник вечером пограничники и таможенники пограничного пункта Исакча обнаружили спрятанные в грузовике, которым управлял гражданин Украины, 2 850 пистолетов с патронами калибра 4 и 4,5 миллиметра".

Согласно документам, украинец перевозил мебель и продовольственные товары из Турции для одной из украинских компаний. "В результате тщательного контроля пограничники и таможенники нашли в грузовом отделении за мебелью 143 коробки с 2 850 пистолетами типа револьвер", - сказал министр. Оружие было немедленно изъято с целью конфискации.

Начато уголовное следствие по статьям "Контрабанда" и "Несоблюдение режима оружия и боеприпасов", ведется следствие.

Теги
УкраинаРумыния
В Ленобласти три человека погибли и один пострадал в ДТП с лесовозом
Среди погибших есть пятилетний ребенок
Читать полностью