Экс-главу курганского Росреестра признали виновным в незаконном получении 600 тыс. рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Экс-руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов признан виновным в превышении должностных полномочий и получении более 600 тыс. рублей премий своих подчиненных. С учетом признания вины и полного возмещения ущерба суд запретил ему на 2,5 года занимать несколько должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее ТАСС сообщал, что Молчанов был задержан после обысков в здании управления Росреестра региона.

"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю управления Росреестра по Курганской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Суд с учетом признания вины и полного возмещения ущерба назначил осужденному наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было рассмотрено в особом порядке. "С 1 июня 2013 года по 31 января 2020-го [он] незаконно истребовал у подчиненных начисленные и выплаченные по его указанию им премии в повышенном размере. Полученными денежными средствами от сотрудников экс-руководитель распоряжался по своему усмотрению. Всего таким способом обвиняемым было получено 621 500 рублей", - также рассказали в прокуратуре.