В варшавском супермаркете обрушился потолок

ВАРШАВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 50 человек были оперативно эвакуированы в четверг из одного из супермаркетов в Варшаве после того, как там обрушился потолок. Об этом со ссылкой на службу пожарной охраны сообщил телеканал TVN24.

"Обрушение произошло на площади свыше 100 кв. м. На место выехали 10 пожарных расчетов, которые провели эвакуацию. В результате инцидента никто не пострадал", - информировал представитель пожарной охраны Михал Вихровский.

По предварительным данным, причиной обрушения в супермаркете в столичном районе Бемово стали технические проблемы при монтаже конструкций потолка.