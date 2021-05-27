Экс-замначальника ГУ ФСИН по Нижегородской области получил условный срок за мошенничество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года по делу о мошенничестве, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - 3 эпизода ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - 2 эпизода ("Покушение на мошенничество"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемые, один из которых на тот момент исполнял обязанности начальника отдела ГУ ФСИН, обманом потребовали от начальников пяти учреждений ГУ ФСИН по Нижегородской области передачи денег. Средства якобы предназначались для дальнейшей передачи их сотрудникам ФСИН в качестве благодарности за выделенные ранее средства, на которые была приобретена техника и оборудование для пенитенциарных учреждений, сообщили в СК. Всего подсудимый совместно с подельником получили 150 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Сотрудник ФСИН был уволен по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Вынесенный приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.