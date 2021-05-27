Почти 30 человек пострадали в результате беспорядков на западе Колумбии

БОГОТА, 27 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 28 человек получили травмы различной степени тяжести в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций в колумбийском городе Хамунди, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Об этом в четверг сообщил мэр Андрес Фелипе Рамирес.

"Ранения получили 26 мирных жителей, в том числе пять женщин. Пострадали двое полицейских", - заявил Рамирес, чьи слова приводит Caracol.

Градоначальник также сообщил о задержании 18 человек.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 2 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.