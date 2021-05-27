В Ингушетии возбудили дело против жителя региона за участие в террористической организации

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя региона, который подозревается в участии в террористической организации, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя республики, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом") и ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Весной 2016 года подозреваемый прибыл на территорию Сирии, где добровольно вступил и принимал участие в антиправительственном вооруженном формировании, имеет огнестрельное оружие, боеприпасы и ведет боевые действия против правительственной армии Сирии. Кроме того, добровольно прошел обучение террористической деятельности, в том числе и по изучению правил обращения с огнестрельным оружием.

"До настоящего времени подозреваемый не обращался в правоохранительные органы и органы власти с заявлением о добровольном прекращении своего участия в террористической организации. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.