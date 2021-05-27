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Двух полицейских арестовали по делу о хищении 11 служебных автомобилей МВД

По данным следствия, подозреваемые также похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Псковский городской суд арестовал двух полицейских, которые являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы действующими и бывшими сотрудниками органов внутренних дел, похитивших 11 автомобилей. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее ТАСС сообщал, что в отношении бывших и действующих сотрудников ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Псковской области" и их предполагаемых сообщников из коммерческих организаций после хищения 11 служебных автомобилей возбуждено три уголовных дела. Были задержаны четыре подозреваемых. Впоследствии три дела были объединены в одно производство, в рамках которого и произведены задержания.

"Сегодня в псковском городском суде слушается ходатайство следствия об избрании в отношении всех задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент есть информация о заключении под стражу двух фигурантов. Арестованы псковский и новосибирский полицейские", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2018-2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей.

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