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В Курске возбудили дело из-за гибели ребенка после удара током во время прогулки

Девятилетняя девочка получила поражение электрическим током, когда прикоснулась к металлическому ограждению во дворе дома

ТАСС, 27 мая. Уголовное дело возбудили в Курске в связи с гибелью девятилетней девочки, которая 26 мая получила удар электротоком, когда коснулась металлического ограждения во время прогулки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Курской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней в результате воздействия электрического тока, то есть по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Днем 26 мая в Железнодорожном округе Курска девятилетняя девочка получила поражение электрическим током, когда прикоснулась к металлическому ограждению во дворе дома. От полученных травм она умерла в Курской городской клинической больнице № 6.

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