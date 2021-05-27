Второе дело возбудили против калининградца, готовившего теракт на электроподстанции

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ возбуждено против жителя Калининграда, задержанного в марте по подозрению в подготовке теракта на подстанции "Северная" в пригороде Калининграда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"В отношении злоумышленника следственным отделом территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 42-летний мужчина, планировал теракт на электроподстанции "Северная" в пригороде Калининграда по мотивам ненависти к действующей власти, а также занимался вербовкой жителей области для участия в террористической деятельности. В начале марта он был задержан, в том числе благодаря бдительности граждан, сообщивших о его поведении в ФСБ.

Дома у задержанного были обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Зеленоградский районный суд Калининградской области 4 марта отправил задержанного под арест до 3 мая. Подозреваемый попытался оспорить это решение в Калининградском областном суде, но в удовлетворении апелляции ему было отказано.