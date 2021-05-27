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Площадь крупнейшего за шесть лет пожара в Прикамье, по уточненным данным, превысила 400 га

Возгорание ликвидировали 18 мая

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты закончили подсчет площади крупнейшего за последние несколько лет пожара в Пермском крае, который ликвидировали 18 мая. По уточненным данным, площадь возгорания превысила 400 га, сообщили ТАСС в региональном министерстве природных ресурсов.

"Площадь лесного пожара составила 265,2 га, общая площадь с землями сельхозназначения составила 405 га. Это самый крупный лесной пожар за последние шесть лет", - рассказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 17 мая. С огнем удалось справиться лишь на следующий день, для тушения пожара привлекались 85 человек и 20 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

Последний подобный пожар произошел в 2015 году. Тогда из-за грозы выгорело около 445 га леса.

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