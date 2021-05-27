В Башкирии арестовали тренера, подозреваемого в насилии над воспитанницей

УФА, 27 мая. /ТАСС/. Суд города Ишимбай в Башкирии арестовал на два месяца 33-летнего тренера, подозреваемого в изнасиловании своей 14-летней воспитанницы, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

"Ишимбайским городским судом по ходатайству следственного отдела по г. Ишимбай следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в отношении 33-летнего жителя г. Ишимбай, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 июля", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 18 мая обвиняемый, являющийся тренером секции кикбоксинга в городе Ишимбай, в тренерской комнате совершил преступление против половой неприкосновенности своей 14-летней воспитанницы. Девочка рассказала об этом своим родителям, которые сообщили в правоохранительные органы. В настоящее продолжается установление всех обстоятельства преступления, добавили в СК.