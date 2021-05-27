Суд заключил под домашний арест главу жилагентства Колпинского района Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе жилищного агентства Колпинского района Санкт-Петербурга Марии Орловой, задержанной в среду по делу о получении взятки, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Орлова и защитник просили запрет определенных действий. Суд всем отказал, избрав домашний арест по 11 июня", - говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщали, что в Санкт-Петербурге по делу о получении взятки в особо крупном размере была задержана глава жилищного агентства Колпинского района, которая также занимает пост муниципального депутата. По версии следствия, женщина состояла в сговоре на получение взятки с задержанным ранее бывшим заместителем главы Колпинского района Алексеем Жуковым. Сообщники, как полагают в СК, получили от представителя коммерческой фирмы с октября 2019 года по август 2020 года более 7,7 млн рублей за покровительство компании.

В прошлом году по делу о получении взятки в Петербурге был задержан заместитель главы Колпинского района Жуков. Суд заключил его в СИЗО, однако затем перевел под домашний арест после дачи признательных показаний. В СК также отметили, что он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве. В феврале этого года стало известно, что в отношении Жукова возбудили еще три уголовных дела о получении взятки в крупном размере.