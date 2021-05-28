Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 1,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Общая площадь пожаров в лесах на территории РФ за последние сутки увеличилась с 3,1 тыс. га до более чем 4,5 тыс. га, или на 45%, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

На утро четверга в России действовало 38 лесных пожаров на площади 3 154 га.

"За прошедшие сутки 27 мая 2021 года в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 559 га. На 00:00 мск 28 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 32 лесных пожара на площади 4 524 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего площадь возгораний в лесах Тюменской области - 3 148 га. Также крупные очаги действуют в Омской области (510 га), Красноярском крае (488 га) и Якутии (342 га). Незначительные площади лесов горят в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Алтай.

На тушении задействовано 1 663 человека, 312 единиц техники, 36 воздушных судов на мониторинге и еще 11 на тушении. В Тюменской области работают 296 авиапожарных. В Республике Саха (Якутия) задействовано 28 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ, режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 50 субъектах Российской Федерации.