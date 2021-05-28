В США россиянка Черных получила условный срок за нарушения визового законодательства

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Черных, которая в 2017 году признала вину в нарушении визового законодательства США и в том, что состояла в фиктивном браке с причастным к террористическому акту американцем, приговорена к трем годам лишения свободы условно. Об этом говорится в постановлении федерального суда Центрального округа штата Калифорния, которое было опубликовано в четверг.

Черных в январе 2017 года призналась в суде в городе Риверсайд (штат Калифорния), что состояла в фиктивном браке с американцем Энрике Маркесом. Он в 2020 году был осужден в США за то, что предоставил огнестрельное оружие исполнителям террористического акта в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния). Черных в ходе судебного разбирательства подтвердила, что платила Маркесу за участие в мошеннической схеме с целью получения ею легального миграционного статуса в США. Обвинения против россиянки с терроризмом не связаны.

Как следует из постановления суда, Черных в течение 36 месяцев будет находиться под особым надзором властей. Она не имеет права претендовать на получение американского паспорта и ряда других документов. Вместе с тем ей должны вернуть ее российский паспорт. В материалах суда не уточняется, будет ли она депортирована в РФ. Вынесение приговора неоднократно откладывалось.

Черных является сестрой Татьяны Фарук - супруги Рахиля Фарука. Последний был братом Саида Фарука, который вместе со своей женой Тэшфин Малик 2 декабря 2015 года ворвался в центр помощи инвалидам в Сан-Бернардино и открыл огонь из автоматического оружия. В результате 14 человек погибли, 22 получили ранения, злоумышленники были ликвидированы при задержании. Нападавшие поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.