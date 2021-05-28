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В Хабаровском крае в ДТП пострадали четыре человека

Среди них трое детей

ТАСС, 28 мая. Трое детей и одна женщина получили различные травмы при опрокидывании автомобиля на дороге вблизи села Циммермановка на севере Хабаровского края накануне поздно вечером. Их доставили вертолетом медицины катастроф в краевую больницу для оказания помощи, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и допустил его опрокидывание. При происшествии погибших нет, травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей - 2012, 2019 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавших осмотрели врачи районной больницы, после чего прибыл вертолет с медиками из Хабаровска. Спустя пять часов в ночь на пятницу, 28 мая, пострадавших в ДТП доставили в краевую больницу. Их состояние уточняется. Выясняются обстоятельства аварии.

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