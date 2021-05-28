Комитет по транспортной безопасности Японии начал разбор инцидента с участием судна "Амур"

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Комитет по транспортной безопасности Японии в пятницу приступил к разбору причин столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" у берегов Хоккайдо. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

"Мы подтверждаем, что такое расследование началось. У нас на данный момент нет информации, как долго оно может продлиться", - отметили в ведомстве. По данным агентства Kyodo, в пятницу специалисты намерены изучить корпус "Амура". Днем ранее аналогичная процедура была проведена в отношении японской рыболовной шхуны.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро, судно "Амур" на добровольной основе продолжит оставаться в Момбэцу до окончания разбора происшествия. Сам траулер и его экипаж официально не задержаны.

Инцидент произошел в среду утром в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. Согласно данным посольства РФ в Японии, траулер "Амур" после столкновения был направлен в порт города Момбэцу. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.