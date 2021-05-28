В частном секторе в Улан-Удэ произошел пожар

УЛАН-УДЭ, 28 мая. /ТАСС/. Несколько жилых строений загорелись в пятницу в Улан-Удэ, три человека пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"Площадь пожара составила 288 кв. м. Пострадали три человека. Они госпитализированы в медицинские учреждения", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о загорании жилого дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ поступило на центральный пункт пожарной связи в первом часу ночи.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем были охвачены два жилых дома и надворные постройки. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удаленностью источников противопожарного водоснабжения", - отметили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.