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Возгорание на магистральном газопроводе в Саратовской области ликвидировали

В результате пожара госпитализировали одного человека

САРАТОВ, 28 мая. /ТАСС/. Горение на газопроводе в Саратовской области, где пострадало три человека, прекратилось, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"В 02:25 (01:25) горения нет", - рассказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании на магистральном газопроводе в Новоузенском районе поступило примерно в 17:00 четверга по местному времени. В результате ЧП один человек госпитализирован, еще двоим была оказано помощь на месте. По данным владельца газопровода "Газпром трансгаз Саратов", происшествие не повлияло на газоснабжение потребителей.

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