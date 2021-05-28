Жители Приамурья украли золото с территории золотодобывающего предприятия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Четверо жителей Приамурья обвиняются в незаконном хранении 2,5 кг шлихового золота, которое они вынесли с территории золотодобывающего предприятия. Стоимость украденного драгметалла оценивается в 9 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Амурской области направила в суд уголовное дело по обвинению четверых амурчан в краже и незаконном хранении золота, стоимостью около 9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что летом 2020 года четверо работников одного из золотодобывающих предприятий области, выполняя работы по промывке породы и извлечению золота, тайно извлекали из колоды промывочного прибора часть добытого шлихового золота и выносили его за пределы охраняемой территории. Объем похищенного драгметалла - почти 2,5 кг шлихового золота, в котором более 1,8 кг химически чистого золота, стоимостью около 9 млн рублей.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") и ч. 5 ст. 191 УК РФ ("Незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"). За содеянное мужчинам грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.