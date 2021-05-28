Двух участников "Хизб ут-Тахрир" из Челябинска осудили на 12 лет лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд (Самара) приговорил двух жителей Челябинска к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности запрещенной международной террористической организации. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

"Суд признал виновными жителей Челябинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года назначил отбывание в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что осужденные являются приверженцами идеологии и активными членами международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной на территории России решением Верховного суда.

"Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В результате обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации, электронные носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений", - уточнили в управлении.