В Волгограде обнаружили тела мужчины и девушки в салоне автомобиля

ВОЛГОГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в связи с обнаружением в салоне автомобиля в Волгограде тел 31-летнего мужчины и 16-летней девушки, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Недалеко от въезда на промышленную торговую базу на территории Дзержинского района Волгограда в салоне автомобиля отечественного производства с прицепом обнаружены тела 31-летнего мужчины и 16-летней девушки. Тела погибших обнаружили рабочие базы, которые обратили внимание на подозрительную машину. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит мужчине. Со слов родственников, мужчина и девушка приехали в Волгоград для закупки товара в продуктовый магазин еще 24 мая. При осмотре машины обнаружены деньги, банковские карты и другие документы погибших.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося, тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, добавили в пресс-службе ведомства.