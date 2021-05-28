Уголовное дело возбудили из-за кишечной инфекции у 17 детей в детском саду Котласа

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за заболевания кишечной инфекцией 17 воспитанников детского сада Котласа Архангельской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в помещениях детского сада проведен осмотр, взяты пробы продуктов и сырья. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидрасследование. Детсад закрыт на семь дней с 26 мая после того, как у девяти воспитанников была выявлена острая кишечная инфекция.