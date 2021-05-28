Рыбное хозяйство в Северной Осетии нанесло ущерб почве на сумму более 42 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Форелеводческое и осетровое хозяйство "Арлан Фиш" в Северной Осетии нанесло ущерб плодородным слоям почвы на сумму, превышающую 42 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора подготовило мотивированное заключение по результатам осмотра земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Ардонском районе Республики Северная Осетия - Алания близ с. Красногор. Участок находится в пользовании ООО "Арлан Фиш", - говорится в сообщении. - Специалистами рассчитан ущерб, причиненный почвам, который в общей сумме превышает 42 млн рублей".

На указанном земельном участке выявлены факты перекрытия плодородных слоев почвы, а также их снятия и перемещения на площади около 38,1 тыс. кв. м. Нарушение было допущено фирмой в ходе строительства водного объекта, хотя необходимые для этого документы отсутствовали.

Заключение направлено в органы прокуратуры.

Предприятие "Арлан Фиш" выращивает форель и имеет цех по переработке охлажденной форели мощностью 3 т в сутки. Более половины продукции реализуется на местном рынке, остальная часть отправляется в другие регионы РФ.