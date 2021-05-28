У московского аудитора украли €500 тыс. из шкафчика в фитнес-клубе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального директора столичной аудиторской компании "МКПЦ" заявил в полицию о пропаже €500 тыс., которые он оставил в шкафчике раздевалки фитнес-клуба. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в полицию поступило заявление от заместителя директора аудиторской компании "МКПЦ", который сообщил, что оставил €500 тыс. (около 45 млн рублей - прим. ТАСС) в закрытом шкафчике в раздевалке фитнес-клуба, а вернувшись, обнаружил пропажу", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что шкафчик находится вне зоны наблюдения видеокамер.

Полиция начала доследственную проверку.