В бухте Радуга в Ленобласти ввели режим повышенной готовности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в пятницу на территории у бухты Радуга в Выборге в Ленинградской области, где в апреле были обнаружены масляные пятна в акватории. Об этом сообщается на странице администрации Выборгского района во "ВКонтакте".

"Было принято решение о необходимости введения режима повышенной готовности на территории, прилегающей к бухте Радуга. В соответствии с распоряжением районной администрации он будет действовать с 28 мая 2021 года на территории береговой полосы - на расстоянии от полуметра до двух метров от уреза воды", - говорится в сообщении.

Очистка акватории залива сорбентом в настоящее время продолжается. В администрации отметили, что введение режима повышенной готовности позволит оперативно ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело из-за разлива нефтепродуктов в бухте. По данным ведомства, "в пределах земельного участка, находящегося в пользовании ОАО "РЖД", был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию водного объекта". Бухта находится вблизи станции Выборг - Товарная. В ходе проверки специалисты Росприроднадзора установили, что концентрация нефтепродуктов в воде и на береговой линии превышена в несколько раз.

В середине апреля в региональном главке МЧС ТАСС сообщали, что в акватории бухты Радуга в Выборге были обнаружены пятна неизвестной жидкости. Общая площадь загрязнения составила примерно 700 кв. м. Спасатели огородили пятна боновыми заграждениями. Затем в администрации района сообщали, что пятна оказались нефтепродуктами, местные власти сообщали о готовности очистить акваторию от них.