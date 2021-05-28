Во Франции задержали напавшего на сотрудницу полиции

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали преступника, который ранее напал на сотрудницу полиции в коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр (департамент Атлантическая Луара, запад Франции). Об этом в пятницу сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter.

"Жандармы задержали преступника, совершившего нападение на сотрудницу полиции, - отметил министр, который направляется на место событий. - Благодарю участников операции и выражаю поддержку раненным в ходе этой операции жандармам".

По данным МВД, в ходе задержания произошла перестрелка, злоумышленник ранил двух жандармов. Преступник также получил ранения, но был захвачен живым.

Мужчина был известен правоохранителям как человек, страдающий психическим расстройством. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

По его данным, задержанному около 40 лет. При задержании он ранил двух стражей порядка из револьвера, который он похитил у сотрудницы полиции. Злоумышленник был также ранен ответным огнем, но захвачен живым.

"Необходимо положить конец нападениям на сотрудников полиции, мириться с этим нельзя", - отметила в свою очередь лидер французской партии "Национальное объединение", депутат парламента республики Марин Ле Пен.

О происшествии

В пятницу утром неизвестный совершил нападение на сотрудницу полиции в комиссариате коммуны Ла-Шапель-сюр-Эрдр. Он завладел ее револьвером и скрылся с места происшествия на автомобиле, который затем бросил. Мотивы преступника устанавливаются.

В операции по поиску участвовали 240 жандармов, два вертолета и три команды кинологов. Состояние раненной сотрудницы полиции оценивается как тяжелое, но не критическое, она госпитализирована.

В последние недели во Франции участились нападения на стражей порядка. Так, 23 апреля сотрудница полиции в Рамбуйе погибла от рук вооруженного ножом мужчины, который напал на нее в холле комиссариата коммуны. 5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками в Авиньоне на юго-востоке страны погиб 36-летний полицейский.