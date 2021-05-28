Чиновники в ХМАО пытались помешать бизнесмену обустраивать дороги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Глава города Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и местные руководители муниципальных учреждений пытались незаконно помешать деятельности предпринимателя, выигравшего аукцион на содержание объектов дорожного хозяйства и территории около административных зданий. В частности, от бизнесмена требовали оплатить штрафы на сумму около 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

"По материалам проверки, проведенной прокуратурой Сургутского района, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). В служебных помещениях администрации города Лянтор и муниципальных учреждений проведены обыски, изъята интересующая следствие документация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по версии следствия, один из предпринимателей Сургутского района Югры после победы в электронных аукционах в октябре, декабре 2019 года и в январе 2020 года заключил муниципальные контракты с администрацией Лянтора и несколькими местными учреждениями.

Бизнесмен добросовестно исполнял контракт по содержанию дорог, территории около административных зданий и объектов благоустройства. "Однако для воспрепятствования законной деятельности предпринимателя с ноября по декабрь 2019 года и с января по октябрь 2020-го руководством муниципальных учреждений и главой города приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов, также предприниматель был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Данные решения признаны судом незаконными", - уточнили ТАСС в СК РФ.

В ведомстве добавили, что руководитель одного из муниципальных учреждений необоснованно предъявил к бизнесмену претензии по исполнению контракта с требованием об оплате штрафов на сумму около одного миллиона рублей, а также без его согласия произвел зачет взаимных требований на сумму около двух миллионов рублей.