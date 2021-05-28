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Уголовное дело возбудили после избиения подростка под Калининградом

В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлено, как один подросток избивает другого. По данным прокуратуры региона, сообщение об инциденте поступило в ведомство еще 22 мая

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Уголовное дело после избиения 14-летнего подростка в Черняховске под Калининградом возбудили по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пятницу в прокуратуре Калининградской области.

"По требованию прокуратуры [после инцидента] возбуждено уголовное дело", - сообщили в прокуратуре.

В пятницу в социальных сетях, нескольких местных Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о том, что 17-летний подросток избил в Черняховске 14-летнего школьника. Все происходившее снималось на видео, которое распространилось в соцсетях. На нем видно, как один подросток бросает другого на землю, после чего продолжает бить его по голове, за происходящим наблюдают свидетели, которые затем пытаются остановить напавшего.

Сообщение об избиении несовершеннолетнего поступило в прокуратуру области 22 мая. Прокуратура организовала проверку и выявила нарушения ст. 6.1 УПК РФ в связи с тем, что по данному факту не было принято решение о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных признаков состава преступления.

Прокурор Черняховска внес требование в органы полиции о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

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