В отношении финансового директора "Алмиса" в Кирове возбудили еще три уголовных дела

ТАСС, 28 мая. Следственные органы возбудили еще три уголовных дела в отношении финансового директора предприятия "Алмис", подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия "Алмис" и депутата Михаила Скворцова, его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении финансового директора "Алмис" расследуются два дела о неправомерном обороте средств платежей.

"В рамках расследования данных уголовных дел выявлены три аналогичных факта, возбуждены три уголовных дела в отношении финансового директора ООО ПКП "Алмис", подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год подозреваемая неоднократно изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетные счета подконтрольных компаний, располагающихся в городе Москве и Кирове. В распоряжениях она указала ложные сведения о получателе денежных средств, сумме операции по счету, назначении платежа.

Также женщина является подозреваемой в уголовном деле по факту уклонения "Алмиса" от уплаты налогов и сборов в сумме более 54 млн рублей.