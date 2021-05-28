СК просит разрешение на возбуждение дела против судьи Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС).

"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ", - сказано в повестке.

Заседании коллегии назначено на 31 мая на 15:30.

Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье - до 12 лет лишения свободы.

Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.