В Удмуртии женщина и ее ребенок погибли в ДТП

ИЖЕВСК, 28 мая. /ТАСС/. Два человека, мать и ее трехлетняя дочь, погибли в результате столкновения легкового и двух грузовых автомобилей в Удмуртии. Об этом в пятницу сообщает первый отдел управления ГИБДД по республике.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lada Granta - 28-летняя девушка - и ее пассажир, трехлетняя девочка, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в распространенном сообщении.

По данным Госавтоинспекции, около 16:30 мск на 79-м километре автомобильной дороги "подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 "Волга" в Можгинском районе столкнулись легковой автомобиль и два грузовых автомобиля. Отмечается, что на данный момент обстоятельства случившейся аварии уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.