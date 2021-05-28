В отношении редактора DOXA Метелкина возбудили дело о клевете на следователя

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о клевете возбуждено в отношении редактора независимого студенческого журнала DOXA Владимира Метелкина. Об этом сообщил журналистам адвокат Павел Чиков.

"Следственный комитет возбудил в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина еще одно уголовное дело. Метелкина подозревают по ч. 2 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования)", - сообщил он.

14 апреля этого года Следственный комитет провел обыски в редакции журнала и задержал нескольких его сотрудников. Метелкину, а также Армену Арамяну, Наталии Тышкевич и Анне Гутниковой предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину все четверо не признают. Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в феврале и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах. Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.