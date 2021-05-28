Полиция Гамбурга открыла огонь по вооруженному ножом мужчине

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Житель Гамбурга, вооруженный ножом, застрелен в пятницу во время полицейской операции. Об этом сообщили правоохранители в Twitter.

Инцидент произошел в северной части города. Там неизвестный мужчина останавливал проезжающие автомобили и грозил водителям ножом. Правоохранители, прибыв по вызову, пытались нейтрализовать нарушителя спокойствия при помощи перцового баллончика и электрошокера. После этого один из полицейских произвел выстрел и смертельно ранил нападавшего.

"Ведется следствие, выясняются мотивы и личность убитого. Экстремистский мотив не исключается", - говорится в сообщении.

Других подробностей произошедшего не приводится.