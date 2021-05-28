Дело об избиении подростка под Калининградом передали в СК

КАЛИНИНГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Дело об избиении подростка в городе Черняховске в Калининградской области, возбужденное полицией по требованию прокуратуры, передали Черняховскому межрайонному следственному отделу следственного управления СК РФ по Калининградской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура города Черняховска передала в [Черняховский] МСО СУ Следственного комитета по Калининградской области расследование уголовного дела по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.

В пятницу в социальных сетях, нескольких местных Telegram-каналов и СМИ появились сообщения о том, что 17-летний подросток избил в Черняховске 14-летнего школьника. Все происходившее снималось на видео, которое распространилось в социальных сетях. На нем видно, как один подросток бросает другого на землю, после чего продолжает бить его по голове, за происходящим наблюдают свидетели, которые затем пытаются остановить избиение. По сообщениям ряда СМИ, подросток, избивавший школьника, сын депутата Черняховского городского округа.

Сообщение об происшествии поступило в прокуратуру области 22 мая, однако уголовное дело по нему не возбуждалось, что, по данным прокуратуры, стало нарушением ст. 6.1 УПК РФ. Прокурор Черняховска внес требование в органы полиции о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и оно было исполнено. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела .