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На востоке Москвы двое нетрезвых мужчин ранили третьего ножом

Полиция задержала подозреваемых

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован на востоке Москвы с ножевым ранением, которое ему нанесли двое нетрезвых граждан, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МВД РФ.

"В 21:20 мск в районе дома №1 по Большой Черкизовской улице гражданину нанесли ножевое ранение, он госпитализирован. Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых", - сказали в ведомстве.

Задержанные доставлены в отдел полиции. Началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что задержанные были в крайне нетрезвом состоянии.

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