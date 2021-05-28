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В Саратовской области ребенок погиб при обрушении стены кирпичного гаража

Мальчика обнаружил приятель-ровесник, который сообщил о случившемся своему отцу

ТАСС, 28 мая. Следственные органы Саратова начали проверку после смерти 11-летнего мальчика при обрушении стены кирпичного гаража в поселке Татищево Саратовской области, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 28 мая 2021 года в вечернее время 11-летний мальчик гулял в районе неэксплуатируемого кирпичного гаража, расположенного на улице Коммунистической в р. п. Татищево. Рядом с воротами гаража в стене имелось отверстие, образовавшееся из-за разрушения кирпичной кладки, в момент, когда ребенок пролезал через данное отверстие, произошло обрушение стены. Прибывшие медики констатировали смерть [ребенка]. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчика обнаружил приятель-ровесник, который сообщил об этом своему отцу. Мужчина извлек ребенка из-под завала и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

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РоссияСаратовская область
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