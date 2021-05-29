Верховный суд 7 июня решит, какой суд будет слушать дело Гагиева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ 7 июня рассмотрит вопрос об определении подсудности дела руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева и входящих в сообщество трех банд, участники которых убили шесть жителей Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 7 июня в 10:00 рассмотрит ходатайство об изменении территориальной подсудности", - сказал собеседник агентства.

24 мая Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело Гагиева по прозвищу Джако в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства.

Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание и руководство бандой), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, Гагиев хотел установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, создав на территории этой республики три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. Банды возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев. В 2012-2013 годах по указанию Гагиева на территории Северной Осетии участниками банд совершены убийства Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева, Алана Торчинова, Аслана Торчинова, Албега Плаева и Олега Озиева (на момент убийства состоял в должности заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа).

Аслан Гагиев, находившийся в международном розыске с 13 февраля 2014 года, был задержан в январе 2015 года на территории города Вены Австрийской Республики. В июне 2018 года после длительной процедуры экстрадиции компетентным органом Австрии Гагиев выдан РФ и заключен под стражу.

Другие эпизоды

Всего в результате 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками сообщества убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному лишению свободы. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, а семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов в период с 2010 по 2014 год.

Вместе с тем следствие начало процедуру получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период проведения процедуры экстрадиции.