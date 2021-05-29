В Приангарье вдвое выросла площадь лесного пожара вблизи поселка

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Площадь лесного пожара, действующего в 5 км от поселка Мамакан в Иркутской области, за сутки увеличилась вдвое - до 43 га. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Утром в пятницу площадь пожара составляла 21 га.

"Действующим остается лесной пожар в гористой местности в 5 км от поселка Мамакан Бодайбинского района. Площадь очага, зарегистрированного 25 мая, 43 га", - говорится в сообщении.

Как сообщала в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар не угрожает населенному пункту, в котором проживают около 1,6 тыс. человек. Между поселком и очагом возгорания протекает река Витим, которая преграждает путь огню. Пожар тушат силами министерства лесного комплекса региона. Тушение осложняется тем, что местность гористая и труднодоступная. Установлено, что возгорание произошло по вине человека. Проводятся доследственные мероприятия.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона произошло 80 пожаров, что на 242 меньше, чем годом ранее. Площадь, пройденная огнем, составила 1 623,2 га - почти на 31 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.