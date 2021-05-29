В Приморье возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с халатностью сотрудников Артемовского городского округа, которая привела к нападению стаи собак на ребенка. Об этом в субботу сообщается на сайте территориального управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, на основании действующего законодательства обязанность по присмотру за бездомными животными на территории города Артем возложена на администрацию Артемовского городского округа, но договор об оказании услуг по отлову животных без владельцев не был своевременно заключен, и 26 мая 2021 года стая безнадзорных собак напала на 13-летнюю девочку и покусала ее", - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.