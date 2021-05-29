Специалисты Росприроднадзора зафиксировали масляное пятно в Черном море у Туапсе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Масляное пятно площадью 30 на 150 м вновь зафиксировали в Черном море неподалеку от Туапсе, сообщила в своем Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 м. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден", - написала она.

Глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил ТАСС, что выявлено два небольших пятна, это последствия предыдущего разлива нефтепродуктов. "Катера Росморпотра уже в море, выставили боны, обрабатывают и собирают. Думаю, что часа через два все будет ликвидировано", - сказал Мазнинов.

Во вторник в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки.

По факту загрязнения акватории Черного моря в порту Туапсе возбуждено административное дело в отношении муниципального предприятия "ЖКХ города Туапсе". Площадь загрязнения акватории Черного моря составляла 1 134 427 кв. м.