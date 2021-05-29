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В Удмуртии один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП

Авария произошла на 10-м км дороги регионального значения Глазов - Юкаменское

ТАСС, 29 мая. Один человек погиб, еще пять пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Удмуртии, сообщили журналистам в первом отделе УГИБДД по региону в субботу.

"На 10-м км дороги регионального значения Глазов - Юкаменское (возле садового товарищества "Березка") произошло столкновение легковых автомобилей Kia и Datsun. Всего в двух транспортных средствах находилось шесть человек, в том числе три ребенка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что водитель легкового автомобиля Kia в результате ДТП погиб, остальные пять человек пострадали.

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