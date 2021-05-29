В ДР Конго началось извержение еще одного вулкана

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Извержение небольшого вулкана Мурара, расположенного на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в 28 км к северу от города Гома, произошло в субботу. Об этом сообщил представитель правительства страны Патрик Муйя.

Вулкан Мурара расположен на склоне горы Ньямурагира и находится в 13 км севернее вулкана Ньирагонго, мощное извержение которого произошло 22 мая. Предыдущее извержение Мурары случилось весной 1977 года, и с тех пор вулкан молчал.

"Утром началось извержение вулкана Мурара, который находится в безлюдном месте, в национальном заповеднике Вирунга, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Мы пристально следим за новым развитием событий".

В районе города Гома сохраняется высокая сейсмическая активность, происходят постоянные подземные толчки. С 22 мая зафиксировано более 400 афтершоков, магнитуда которых достигает 5,2. Специалисты не исключают нового извержения вулкана Ньирагонго. В целях предосторожности власти Гомы распорядились эвакуировать из города около 400 тыс. человек, жилищам которых могут угрожать потоки лавы в случае нового извержения находящегося в 15 км от города Ньирагонго.