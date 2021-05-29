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Уголовное дело возбудили после ДТП под Брянском, где погибли женщина и ребенок

Еще один пострадавший в аварии ребенок госпитализирован и находится в реанимации

ТАСС, 29 мая. Уголовное дело возбудили в связи с ДТП на дороге М-3 в Брянской области, в котором погибли женщина и ее 10-летняя дочь, еще один ребенок, пострадавший в аварии, находится в реанимации, сообщает в субботу прокуратура Брянской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Прокуратура Брянской области взяла на контроль его расследование. В результате столкновения 36-летняя мать детей, ехавшая на пассажирском сиденье, погибла на месте происшествия, девочка скончалась от полученных травм в больнице. Мальчик госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По данным УМВД региона, авария произошла на 389-м км дороги М3 "Украина" в Навлинском районе при движении из Брянска в сторону поселка Навля. Водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21102, который двигался в попутном направлении. Во втором автомобиле ехала семья с двумя детьми, девочкой 10 лет и мальчиком семи лет.

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РоссияБрянская область
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