В Индии не менее 22 человек умерли из-за отравления контрафактным алкоголем

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека умерли в результате отравления контрафактным алкоголем в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные властей штата.

По их информации, в результате происшествия в городе Алигарх на западе штата пять магазинов, торгующих спиртным, были опечатаны, образцы алкоголя были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу. Также за халатность, приведшую к трагедии, были отстранены от работы некоторые чиновники акцизного департамента Уттар-Прадеш.

Полиция ведет расследование.