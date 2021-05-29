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В Индии не менее 22 человек умерли из-за отравления контрафактным алкоголем

По данным "Синьхуа", в результате происшествия опечатали пять магазинов, торгующих спиртным, образцы алкоголя изъяли

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека умерли в результате отравления контрафактным алкоголем в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные властей штата.

По их информации, в результате происшествия в городе Алигарх на западе штата пять магазинов, торгующих спиртным, были опечатаны, образцы алкоголя были изъяты и направлены на лабораторную экспертизу. Также за халатность, приведшую к трагедии, были отстранены от работы некоторые чиновники акцизного департамента Уттар-Прадеш.

Полиция ведет расследование.

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