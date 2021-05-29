Сильный дождь подтопил улицы Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Сильный дождь прошел в Симферополе, пользователи соцсетей публикуют фото и видео подтопленных улиц. Городские службы приступили к откачке воды и разбору поваленных деревьев, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"[Работают] 20 человек и 4 единицы техники. В работе четыре заявки по упавшим деревьям. Скорее всего, будут еще. Одна машина МБУ "Город" работает на откачке подтопленных участков. Сейчас возле Дворца пионеров, после едут на ул. Ракетную, там подтопление частных домов", - сообщили в пресс-службе.

Данные по количеству выпавших осадков синоптики получат через несколько часов, сообщил дежурный синоптик крымского Гидрометцентра. "Был шквал и ухудшение видимости. <...> По ухудшению видимости - сильный [дождь]. Ливневой", - сказал собеседник агентства.

Погибших и пострадавших нет, к ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства МЧС России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. "В основном у нас проводится откачка воды с помощью мотопомпы, сейчас наши подразделения работают по трем адресам. Работы проводятся вместе со специалистами "Воды Крыма". В том числе мы задействованы в ликвидации последствий обрушения дерева на улице Кирова", - добавил представитель министерства.

ГУ МЧС по Крыму ранее предупредило о сильных ливнях с крупным градом, а также усилении ветра до 25 метров в секунду в выходные дни в Крыму. В связи с прохождением холодного фронтального раздела непогода ожидается до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая.