СК предъявил совладельцу "Адаманта" обвинение в разрушении здания-памятника в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение совладельцу крупного петербургского холдинга "Адамант" Борису Берсону после обысков в компании из-за разрушения исторического здания дома Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам совещания, которое провел в городе глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ") предъявлено одному из учредителей ЗАО "Адамант" Борису Берсону, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве отметили, что СК возбудил также уголовное дело по ст. 293 УК РФ о халатности чиновников комитетов по охране памятников истории и имущественных отношений города. По версии следствия, их действия также послужили причиной повреждения исторического здания.

На прошлой неделе в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали о проведении обысков в офисе "Адаманта" из-за разрушения исторического особняка Черкасского, который построен в 1726 году и входит в список объектов культурного наследия. По данным СК, собственником большинства помещений в нем является Берсон. В здании неоднократно происходили пожары, Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации.

Ранее городские СМИ сообщали о том, что в особняке планируется провести реконструкцию, однако, по информации СК, работы до сих пор не начались, а состояние здания постоянно ухудшается, за что собственник помещений привлекался к административной ответственности.

"Адамант" - крупный петербургский холдинг, владеющий коммерческой недвижимостью. По данным сайта компании, она эксплуатирует 22 торговых центра в Петербурге.