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В отношении таксиста, зарезавшего пассажира на востоке Москвы, возбуждено дело

Инцидент произошел на Проектируемом проезде № 598

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства таксистом пассажира на востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По факту убийства таксистом пассажира во время конфликта на востоке Москвы возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Дорожный конфликт произошел в субботу днем в районе заправки на Проектируемом проезде № 598. Изначально сообщалось о конфликте между двумя водителями, однако позже выяснилось, что таксист нанес ножевое ранение своему пассажиру, пострадавший погиб. Нападавший задержан.

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